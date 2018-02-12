Тайны Житомира времен Второй Мировой войны. Трагедия оккупации.

Автор: Vladimir Vorobyov

Владимир Воробьев.

Война в Житомир пришла ранним утром 22 июня 1941 года с разрывами бомб на аэродроме Скоморохи, потом был железнодорожный вокзал и 100-150 погибших военных железнодорожников стали первыми жертвами нацистов в городе.

Памятная доска погибшим железнодорожникам на Смолянском военном кладбище.

Линия фронта быстро приближалась, уже 5 июля бои шли у Новоград-Волынского, тогда он назывался Звяхель.

Там была расположена так называемая “Линия Сталина”- долговременные оборонительные сооружения построенные вдоль границы 1939 года.

17 сентября 1939 года Красная армия зашла на часть территории Польши, Румынии, Прибалтики и Молдавии по предварительной договоренности Сталина с Гитлером известной как пакт Молотова-Риббентропа.

Заняв часть территории Польши новые оборонительные сооружения было решено построить вдоль новой границы.

Начался демонтаж и перенос оборудования и средств со “старых” укрепрайонов на сооружения расположенные вдоль “новой” границы.

В первые дни июля 1941 года немецкие войска подошли к “старой” линии обороны в районе Новоград-Волынского.

Артиллерийский полукапонир №25 Коростенского укрепрайона. Емильчино 2017.

Тактика немецких войск предусматривала мощное огневое воздействие вперди своих наступающих войск, своеобразный огненный вал шел перед наступающими колоннами Вермахта.

Были нанесены интенсивные бомбовые удары по Новоград-Волынскому, Житомиру, Бердичеву.

Угол Соборной и Большой Бердичевской, Житомир 1941.

В Житомире оборона не была организована, поэтому немецкие войска вошли в город без боя 9 июля 1941 года.

Немецкая армия продолжила наступление на Киев, а в Житомире начали наводить новые порядки.

Вместе с немецкими войсками в город вошла зондеркоманда (специальный отряд) 4а (SK4a), затем зондеркоманда 4в (SK4b) и айнзацгруппы полиции безопасности и СД 5 и 6 которые создали свои штабы в Житомире, Виннице и Бердичеве. Персонал айнзацкоманд (группы развёртывания) состоял из следователей СД, солдат Ваффен-СС, полиции порядка, водителей и писарей. Каждая команда насчитывала не более 100 человек. Эти отряды и должны были “очищать” жизненное пространство Третьего рейха от нежелательных народов путем их истребления.

Житомир, 1941 год.

Полицаи перемещались по городу и в рупор объявляли приказ евреям явиться на улицу Чудновскую (сейчас Качиньского). Там было создано еврейское гетто.

На улицах города задерживали молодых людей и отправляли на принудительные работы в Германию. Старшую сестру моей мамы тоже отправили в Германию на принудительные работы, она вернулась домой после войны.

19 июля с обвинением в поджоге было схвачено 100 мужчин евреев, их провели по Соборной площади (тогда площадь Розы Люксембург) к ресторану Смоленск, оттуда вывезли на машинах на Богунию и расстреляли у реки Каменка. После этой акции расстрелы евреев продолжились.

Место расстрелов у реки Каменка.

7 августа 1941 года была проведена показательная акция на Сенном базаре, куда согнали более 400 евреев. Были повешены Моше Коган и Вольф Кипер привезенные из Черняхова. После повешения евреев погнали за город и расстреляли.

Казнь на Сенном базаре 7 августа 1941 года.

Евреи на Сенном базаре 7 августа 1941 года.

В этом месте захоронено 14110 человек гражданского населения.

19 сентября было окружено еврейское гетто на Чудновской, людей сажали в грузовики, отвозили на Богунию и расстреливали.

Захоронения у села Ивановка.

Идеологическим стержнем национал-социализма было превосходство арийской нации над всеми остальными, согласно генеральному плану “Ост” славянские национальности были признаны неполноценными, еврейский вопрос подлежал “окончательному решению”, что предусматривало полное истребление. Поляков, украинцев, русских предусматривалось оставить в небольшом количестве для использования в качестве подсобных рабочих, остальных выселить в отдаленные районы захватываемых территорий.

В районе хутора Довжик устроили “расстрельное место”, там казнили всех неугодных немецкой власти – партизан, местных жителей.

Довжик.

Немецкие войска стремились к Киеву, было организовано окружение оборонявших Киев войск, в плен попало большое количество военнослужащих. В Житомире на Богунии организовали лагерь военнопленных получивший название Stalag 358, он был заполнен военнопленными попавшими в окружение под Киевом и военнопленными из Крыма оборонявших Севастополь.

Лагерь расположился на территории бывшей воинской части на окраине города, сейчас это место у ресторана Ялынка.

Лагерь военнопленных Stalag 358 на Богунии.

Лагерная жизнь была организована обычным для нацистов образом – максимально уменьшать количество пленных с помощью голода и тяжелого физического труда. В зимний период умерших складывали на краю территории штабелями, к весне высота доходила до второго этажа.

Узники не могли смириться со своей участью и пытались всеми способами вырваться из плена. Были случаи попыток побега с принудительных работ, так же был беспрецедентный случай подкопа длиной 65 метров с территории лагеря позволивший вырваться четырем заключенным на свободу.

После освобождения города была создана комиссия для расследования массовых убийств.

Было установлено, что на территории лагеря военнопленных захоронено 65000 человек.

После войны могилы разровняли бульдозерами, согласно приказу Сталина военнопленные считались предателями.

Водонапорная башня была свидетелем трагедии Stalag 358.

Большую работу по выявлению, перезахоронению останков погибших проводит житомирское историко-патриотическое объединение «Пошук». В начале 2013 года “Пошук” при поддержке Житомирской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры было предложено создать мемориал памяти погибших. В октябре 2014 года усилиями объединения на водонапорной башне бывшего лагеря военнопленных Stalag 358 была установлена памятная доска.

Проект мемориала предложенный Заслуженным архитектором Украины Петром Перевозником.

Часть останков была перенесена из бывшего лагеря и захоронена у дороги на Богунии. Здесь захоронена и капсула с прахом житомирян погибших в концлагере Майданек.

За годы оккупации Житомира территория Богунии превращена в сплошное братское кладбище на котором погребены евреи, украинцы, русские, цыгане, поляки и многие другие национальности которые нацисты определили неполноценными и лишними под общим солнцем.

После поражения Германии военные преступники понесли наказание. Генерал полиции Третьего рейха на оккупированной территории был повешен в Риге в 1946 году, командир айнзатцгруппы С умер в тюрьме в 1948 году, командир зондеркоманды SK4a повешен в Нюрнберге в 1951 году. Они имели непосредственное отношение и к массовому убийству евреев в Киеве известному, как “Бабий яр”.

За годы оккупации в Житомире по подтвержденным данным было убито более 110 000 людей.

Благодарю за помощь в подготовке материала:

Секретаря житомирского историко-патриотического объединения «Пошук» Савчука А.В.

Заведующую историческим отделом Житомирского краеведческого музея Родичеву О.В.

Использованы материалы:

книги Wendy Lower “The Nazi Empire-Building and Holocaust in Ukraine”



книги Савчук А.В. Stalag 358 Забытая трагедия житомирского “Освенцима”

United States Holocaust Memorial Museum.

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